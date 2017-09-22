Emre Belözoğlu'ndan Fener açıklaması!
Medipol Başakşehir'de forma giyen golcü oyuncu Emre Belözoğlu, kariyeri hakkında konuştu ve Fenerbahçe giymeyeceğini belirtti.
Tecrübeli futbolcu, Arda Turan'ın TFF Başkanı olmak gibi bir hayalinin bulunduğunu da dile getirdi.
Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, aktif Futbol hayatı devam ederken Fenerbahçe forması giymeyeceğini açıkladı. Tecrübeli futbolcu, Arda Turan'ın TFF Başkanı olmak gibi bir hayalinin bulunduğunu da dile getirdi.
TRT Spor'da bir programa katılan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye transferinin sorulması üzerine konuştu. Tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertlilerden resmi bir teklif almadığını ve aktif Futbol hayatı devam ederken Fenerbahçe forması giyemeyeceğini belirtti. Emre, futbolu ne zaman bırakacağına dair yöneltilen soruya ise "Bunu şu anda söylemem doğru olmaz. Bu seneyi sakatlıksız belasız atlatırsak bakarız" cevabı verdi. Tecrübeli futbolcu, ileride federasyon başkanı olmak istemediğini ancak Arda Turan'ın bu konuda bir düşüncesinin bulunduğunu da belirtti.
Emre Belözoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;
"Resmi olarak bir teklif almadım. Yöneticilerimizle birkaç kez istişaremiz oldu. Ama başta Göksel Gümüşdağ ve Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'den ayrıldığımda bana sahip çıktı. Sayın Gümüşdağ'ın izni olmadan böyle bir şey yapmam mümkün değil. Fenerbahçe benim için çok farklı bir yer, çocukluğumda tuttuğum takımdı. Hüzünlü ve güzel günlerim geçti. Fenerbahçeli olduğumu asla gizlemedim. Sosyal medyada bana gösterilen büyük bir sevgi var, hak ediyor muyum hak etmiyor muyum bilmiyorum ama aktif Futbol hayatım bittikten sonra Fenerbahçe'de görev alabilirim. Aktif Futbol hayatım devam ederken bu mümkün görünmüyor."
"Kendine baktığın sürece bu mesleği yaparsın. Ben Türkiye'nin en sistemli kulübündeyim. Yaşıma en uygun, en doğru yerdeyim."
"Benim federasyon başkanı olmak gibi bir hedefim hiç olmadı. Arda olmak istiyor ama. O başkan olur, ben de yardımcısı..."
"Abdullah Avcı, rol model olabilecek bir teknik direktör. Medipol Başakşehir'de yeri geliyor sadece rakip analizi değil hakem analizi bile yapıyoruz."
"Çalıştığım tüm teknik direktörlere kendimi iyi gösterdiğimi düşünüyorum. Hepsinin benim üzerimde emeği vardır. Ancak Fatih Terim'in yeri bende ayrıdır."
"Alex de Sozua da Gheorghe Hagi de çok büyük oyuncular. Ancak Hagi'nin yeri benim için çok ayrıdır. Alex'le de çok güzel zamanlarımız geçti, her iki futbolcuya da camiaları hakkını veriyordur."
HTSPOR
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