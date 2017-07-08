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Emre Belözoğlu yeniden F.Bahçe'ye geliyor

Emre Belözoğlu yeniden F.Bahçe'ye geliyor.12814
  • Giriş : 08.07.2017 / 10:33:00

Emre Belözoğlu'nun yeniden Fenerbahçe'ye geleceği iddia edildi.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sesleri. Geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir'de oynayan Emre Belözoğlu için sarı-lacivertliler harekete geçti.

Emre Belözoğlu ise Medipol Başakşehir ile sözleşmesi devam etse de Fenerbahçe'ye "hayır" cevabı vermedi. Yöneticilerin ve teknik ekibin de Emre'nin dönüşüne sıcak bakması transfer ihtimalini kuvvetlendiriyor. 

Görüşmelerin bir süre devam etmesi bekleniyor. Ancak Fenerbahçe adına son kararı başkan Aziz Yıldırım verecek. Yıldırım'ın onay vermesi halinde görüşmeler başlayacak.

36 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon 35'i ilk 11 olmak üzere 36 maçta görev alırken 6 gol atıp 8 asist yaptı.

Sarı lacivertliler transfer döneminde Trabzonspor'dan Mehmet Ekici, Lyon'dan Mathieu Valbuena, Monaco'dan Nabil Dirar ve Malaga'dan kaleci Kameni'yi kadrosuna kattı.

NTV

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