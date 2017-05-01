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Emre Belözoğlu: Yine birçok kişiyi üzdük

Emre Belözoğlu: Yine birçok kişiyi üzdük.12814
  • Giriş : 01.05.2017 / 09:44:00

Emre Belözoğlu, Beşiktaş maçı sonrası iddialı sözler sarfetti.

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Medipol Başakşehir kaptanı Emre Belözoğlu, dün akşam oynanan Beşiktaş maçı sonrası iddialı açıklamalarda bulundu.

"Beşiktaş iyi takım ama biz sezonun genelinde kendi gücümüze göre onların üzerinde mücadele ettik. Bugünkü galibiyeti fazlasıyla hak ettik. Yine herkesi yanılttık, yine birçok kişiyi üzdük. Saha içi ve saha dışında doğruları yapmaya devam edeceğiz. Doğruları yaptığımız müddetçe Allah da bizle beraber olacak. Biz daha konsantreydik ilk yarıda. Daha farklı da olabilirdi. Sonuç itibariyle kazandığımız için mutluyuz. Bütün bu yaşadığımız süreçte takımın duruşu gerçekten harikaydı. Bugün başkanımız için oynadık. Maçtan önce onu üzmüştük. Metin hocayı da üzdük Beşiktaş rahat kazanır diyordu. (beIN Sports yorumcusu Metin Tekin'i kastederek)

"Bizler burada iyi bir aile havası yakaladık. Hemen hemen her maça çocuklarımız geliyor. Bize gerçekten ailelerimizin, yönetimin, hocanın desteği bu güzel aileyi oluşturdu."

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