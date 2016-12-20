Emre Çolak'tan Fenerbahçe açıklaması
İspanya'nın Deportiv La Coruna takımında top koşturan Emre Çolak, adının Fenerbahçe ile anılmasına ilişkin açıklama yaptı.
25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fenerbahçe'den teklif alıp almadığı hakkındaki soruya, "Onlarla hiçbir görüşme yapmadık. Bu konuda bir gelişme yok." yanıtını verdi. Emre, Ryan Babel'in takımdan ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgili gelen soruya ise şöyle yanıt verdi:
"Onunla bu konu hakkında konuşmadık. Ben de bilmiyorum. Kalmasını isterim, takımdaki herkes ister. Bu konuda çok soru alıyorum fakat bir bilgim yok. Umarım da kalır ama kendisine bunu sormadım. Çünkü bu özel bir konu."
Sezon başında bonservis bedelsiz olarak Deportivo La Coruna'ya transfer olan Emre Çolak, 12 maçta forma giydi ve 1 gol atıp 5 asist kaydetti.
DİĞER HABERLER
Fenerbahçe kupadaki ilk galibiyetini aldı
Fenerbahçe, Menemen Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-0 sona erdi.
Trabzon, Fenerbahçe maçı öncesi gol yağdırdı
Trabzonspor, Fenerbahçe mücadelesi öncesinde kupa maçında gol yağdırdı.
Beşiktaş'ın rakibi Gaziantepspor mahsur kaldı
Beşiktaş ile karşılaşacak Gaziantepspor kafilesi mahsur kaldı.
7-0'lık maçta Arda Turan İspanya'yı salladı
Hercules'i 7-0 mağlup eden Barcelona'da Arda maça damga vurdu.
Burak Yılmaz: Ülkemden özür dilerim
Son dönemin olay adamı haline gelen Burak Yılmaz önemli bir açıklama yaptı.