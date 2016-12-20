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Emre Çolak'tan Fenerbahçe açıklaması

Emre Çolak'tan Fenerbahçe açıklaması.18775
  • Giriş : 20.12.2016 / 11:22:00

İspanya'da top koşturan Emre Çolak basında çıkan haberlere yanıt verdi.

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İspanya'nın Deportiv La Coruna takımında top koşturan Emre Çolak, adının Fenerbahçe ile anılmasına ilişkin açıklama yaptı.

25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fenerbahçe'den teklif alıp almadığı hakkındaki soruya, "Onlarla hiçbir görüşme yapmadık. Bu konuda bir gelişme yok." yanıtını verdi. Emre, Ryan Babel'in takımdan ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgili gelen soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Onunla bu konu hakkında konuşmadık. Ben de bilmiyorum. Kalmasını isterim, takımdaki herkes ister. Bu konuda çok soru alıyorum fakat bir bilgim yok. Umarım da kalır ama kendisine bunu sormadım. Çünkü bu özel bir konu."
Sezon başında bonservis bedelsiz olarak Deportivo La Coruna'ya transfer olan Emre Çolak, 12 maçta forma giydi ve 1 gol atıp 5 asist kaydetti.

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