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Emre Mor Beşiktaş'a mı F.Bahçe'ye mi gidiyor?

Emre Mor Beşiktaş'a mı F.Bahçe'ye mi gidiyor?.17781
  • Giriş : 11.07.2017 / 15:53:00

Emre Mor Beşiktaş'a mı F.Bahçe'ye mi gideceği kesinlik kazanıyor.

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Sezonu lider kapatan Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin peşine düştüğü Emre Mor ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Mor'un Fenerbahçe'ye daha yakın olduğu iddia edildi.   

Borussia Dortmund'un kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı genç yıldız için Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin devrede olduğu, Emre'nin sarı lacivertlilere yakın olduğu ifade ediliyordu.

Jeremain Lens'in transferinde henüz sona gelemeyen Fenerbahçe'nin, Emre Mor'u kiralamak için girişimde bulunduğu  ve bu transferde Dortmund'un cevabını beklediği kaydedilmişti.

Gökhan Töre'nin sakatlanmasının ardından kanat ihtiyacı duyan Beşiktaş'ın da Emre için nabız yokladığı belirtilmişti.

Bu gelişmelerin ardından genç oyuncunun menajeri Muzzi lakaplı Mustafa Özcan, önemli açıklamalar yaptı.

Ajansspor'da Özgür Sancar'ın konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Mustafa Özcan, "Transfer ile ilgili gelişme var. Bu akşam Emre ile birlikte İstanbul'a geliyoruz. Birlikte geleceğiz ancak şu anda bundan daha fazla açıklama yapamam. Daha sonra ayrıntılı konuşacağım" dedi.

Borussia Dortmund'ta geride kalan sürede istediği oranda forma şansı bulamayan milli futbolcu için Alman kulübü kiralık formülünü uzun süredir düşünüyordu.

AJANSSPOR

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