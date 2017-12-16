Emre Mor: Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyorum
İspanyol ligi La Liga takımlarından Celta Vigo'da forma giyen genç futbolcu Emre Mor, basında çıkan iddialara açıklık getirdi.
Yakın zamanda daha fazla forma şansı bulacağına inandığını belirten Emre "Önümüzdeki haftalarda şans bulup en iyi şekilde değerlendireceğim" dedi. Öte yandan birçok transfer teklifine rağmen Celta'yı seçtiğini belirten 20 yaşındaki oyuncu "İspanya'daki oyun daha çok tekniğe dayalı. Süper Lig'de oynamak şu an için planlarım arasında yok" şeklinde konuştu.
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