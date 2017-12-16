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Emre Mor: Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyorum

Emre Mor: Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyorum.17781
  • Giriş : 16.12.2017 / 08:43:00

Genç oyuncu Emre Mor, Türkiye'ye geleceği iddialarını kesin dille yalanladı.

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Beşik Modelleri

İspanyol ligi La Liga takımlarından Celta Vigo'da forma giyen genç futbolcu Emre Mor, basında çıkan iddialara açıklık getirdi.

Yakın zamanda daha fazla forma şansı bulacağına inandığını belirten Emre "Önümüzdeki haftalarda şans bulup en iyi şekilde değerlendireceğim" dedi. Öte yandan birçok transfer teklifine rağmen Celta'yı seçtiğini belirten 20 yaşındaki oyuncu "İspanya'daki oyun daha çok tekniğe dayalı. Süper Lig'de oynamak şu an için planlarım arasında yok" şeklinde konuştu.

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