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Emre Zafer Barnes, Dünya 8'incisi oldu!

Emre Zafer Barnes, Dünya 8'incisi oldu!.16651
  • Giriş : 04.03.2018 / 09:02:00

Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Emre Zafer Barnes Dünya 8'incisi oldu.

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Büyüyen Beşik

Finalde 6.64'lük derece elde eden Barnes, dünya 8.liğini elde etti.

İngiltere'nin Birmingham kentinde devam eden Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nda piste çıkan Milli atlet Emre Zafer Barnes, Erkekler 60 metre Finali’nde 6.64'lük derecesi ile Dünya 8'incisi oldu.

Eleme serisi ve yarı finalde 6.58'lik dereceyle koşarak finale kalan Emre Zafer Barnes, finalde ise diğer iki derecesine göre daha kötü koşarak, şampiyonayı 6.64'lük derecesi ile 8’inci olarak tamamladı.

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