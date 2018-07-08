En büyük ihraç emniyette
OHAL kapsamında bazı tedbirler alınmasına ilişkin 701 sayılı Kanun Hükünde Kararname (KHK) Resmi Gazete’de yayımlandı.
701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile çeşitli kurumlarda görev yapan 18 bin 632 personel kamudan ihraç edildi.
İhraç edilenler arasında Emniyet Genel Müdürlüğü çatısı altında görev yapan çok sayıda polis de yer aldı.
Son KHK'da 8 bin 998 Emniyet Müdürlüğü personelinin görevine son verildi.
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