En çok şikayet onlara!
RTÜK tarafından yapılan açıklamada en çok şikayetin tele alışveriş programlarına yapıldığı açıklandı.
RTÜK, televizyon izleme alışkanlıklarının kapsamlı bir profilini çıkardı. SABAH için hazırlanan raporda çarpıcı veriler yer alıyor. İşte o tespitlerden öne çıkan detaylar:
13-16 yaş arası çocukların televizyon izleme süreleri hafta içi günde ortalama 3 saat 34 dakika, hafta sonu ise 3 saat 59 dakika oldu.
2017 içinde çeşitli ürünlerin reklamlarının ve satışlarının yapıldığı tele-alışveriş programlarına şikâyet yağdı. Bu tarz programlara yapılan toplam 11 bin 416 adet şikâyetin yüzde 36.19'u "Cinsel Ürün" satışına yönelik yayınlara yapıldı.
2017'de "Reklam Kuşakları"na ise toplam 5 bin131 adet bildirim geldi. Vatandaşların reklamlarla ilgili şikâyetlerinin başında ise reklam süreleri geldi.
2017'de üst kurula gelen şikâyetlerin yüzde 67'si erkeklertarafından yapıldı. Şikâyetlerin yüzde 26.5'i İstanbul'dan geldi. İstanbul'u Ankara, İzmir, Mersin ve Bursa izledi.
İlköğretim, lise ve üniversite öğrencilerinden gelen şikayetler, toplam şikâyetlerin yüzde 23.47'si... Öğrencileri yüzde 14.5 ile memurlar izledi.
EN ÇOK BAŞVURANLAR ÜNİVERSİTE MEZUNLARI
RTÜK'e bildirimde bulunan vatandaşların eğitim seviyesi incelendiğinde ilk iki sırayı yüzde 35.8 ile üniversite mezunları ve yüzde 30.7 ile lise mezunları aldı.
SABAH
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