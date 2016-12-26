En çok Suriye'de yaşanan savaşı konuştuk
Türkiye’de geçtiğimiz yıl dünyada yaşanan gelişmeler içerisinde yazılı basında en fazla konuşulan konuların başında Suriye’de yaşanan savaş ile ilgili gelişmeler olduğu belirlendi. Medya Takip Ajansı Interpress’in yapmış olduğu araştırmaya göre, Ocak ayından bu yana Suriye’de yaşananlar toplam 275 binin üzerinde habere konu olurken, Türkiye’nin de içinde bulunduğu operasyonlar ve en son Halep’teki insanlık dramı 45 binden fazla haberle gündeme geldi. Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan ve büyük sürpriz yaşanan seçimler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok konuşulurken, ABD seçimleri Türkiye’de yazılı medyaya 46 bini aşkın haber ile yansıdı. 2016 yılında Fransa’ da yaşanan terör olayları hakkında da yazılı basında 20 binde fazla haberin çıktığı saptandı. İngiltere’nin Avrupa Birliğinden çıkma kararı alması yılın en çok konuşulan bir başka olayı olurken, alınan karar (Brexit) 15 binin üzerinde habere konu oldu.
2016 yılına damgayı Donald Trump vurdu …
Türkiye’de en çok konuşulan dünya liderleri sıralamasında ilk sırayı, bu yıl Kasım ayında yapılan seçimler sonucu sürpriz bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı olan Donald Trump, hakkında yazılı basında çıkan 35 binin üzerinde haber ile aldı. Uçak düşürme krizi sonrası yaşanan yakınlaşma ve büyükelçi cinayeti ile ülke gündemimizde sıkça yer alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 30 bine yakın haberle ikinci sırada yer alırken, AB Türkiye ilişkileri ve yapılan açıklamalarla ülkemizde çok konuşulan isimlerden olan Almanya Devlet Başkanı Angela Merkel’in ise 20 bine yakın haberde isminin yer aldığı belirlendi.
Castro ve Muhammed Ali dünyayı yasa boğdu …
2016 yılında dünya yaşanan ölümlerle de sarsılırken, ülkemizde Küba Lideri Fidel Castro ve Amerikalı Müslüman boksör Muhammed Ali’nin ölümleri büyük yankı buldu. Küba’nın tarihi lideri Fidel Castro ile ilgili yazılı basında 5 binden fazla haber çıkarken, efsanevi boksör Muhammed Ali hakkında ise 5 bine yakın haber sayfalara yansıdı. Yılın son ayında ülkemizde yaşanan ve Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’un bir suikast sonucu ölümü de basında 2 binin üzerinde haberle yer aldı.
2016 yılında çok konuşulan diğer konular ise Portekiz’in şampiyon olduğu Avrupa Futbol Şampiyonası, Bob Dylan’a verilmesi ile tartışmalara neden olan Nobel Ödülleri, Brüksel Havalimanında yaşanan bombalı saldırı, Oscar Töreni ve ödülleri, İtalya’da yaşanan deprem, ve Brezilya’nın Chapecoense Futbol takımını taşıyan uçağın düşmesi olarak belirlendi.
DİĞER HABERLER
TFMD Yılın Basın Fotoğrafları heyecanı başlıyor
Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin düzenlediği "TFMD Yılın Basın Fotoğrafları 2017" yarışma başvur
O duruşma saat 9'u 5 geçe
Akit TV'nin yargılandığı davada mahkeme heyeti duruşmayı manidar bir saate verdi.
Habertürk, Mannequin Challenge akımına kapıldı
Habertürk televizyonu çalışanları hayatı kısa bir süreliğine dondurdu.
Can Dündar'ı ağırladılar!
Almanya'nın Türkiye tarafından aranan zanlılara kucak açması başka bir boyut kazandı.
Cumhuriyet 'hedef' değiştirmiş
Mahkeme heyetinin Cumhuriyet yazarlarını tutuklamasına gösterdiği sebep "hedef" değiştirmek.