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En genç vekil o oldu!

En genç vekil o oldu!.16719
  • Giriş : 25.06.2018 / 09:22:00

Meclis'e giren en genç milletvekili AK Partili Rümeysa Kadak oldu.

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Seçilme yaşının 25'ten 18'e düşürülmesiyle partiler çok sayıda genç ismi aday çıkardı. Türkiye Büyül Millet Meclisi'ne giren en genç milletvekili ise AK Partili Rümeysa Kadak oldu.

AK Parti listesindeki genç adaylardan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) da en genç üyesi olan 22 yaşındaki Rümeysa Kadak, İstanbul 3'üncü bölge 10'uncu sıradan resmi olmayan sonuçlara göre seçilerek Meclis'e girdi. Kadak, Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği'nde okuyor.

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