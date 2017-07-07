Endemol Shine Türkiye iflas etti!
Paramparça isimli dizi ile patlama yapan ve 'yurtdışına ihracat şampiyonu' olan, 'Paramızı verin' diyerek oyuncuların protesto ettiği Endemol Shine Türkiye iflas etti. Şirketin resmi internet sitesinden açıklama geldi.
Son dönemlerde Paramparça, Kördüğüm, Dayan Yüreğim ve Evlat Kokusu'nun oyuncu kadrosu ve reji ekiplerine ödeme yapmadığı için protestolara maruz kalan ve son olarak haciz kararı çıkarılan Endemol Shine Türkiye, resmi web sitesinde yayınladığı bir basın duyurusuyla iflas ettiğini açıkladı. Şirket gelişmeleri de yine web sitesi üzerinden duyuracak.
İşte yayınlanan o açıklama:
Ayrıca, Paramparça dizisinin çekildiği köşkün alacağına karşılık, eşyalarına haciz getirilmişti. Endemol'den yapılan açıklamada, Türkiye
organizasyonunun borçlarının en kısa sürede ödeneceği söylenmişti.
MİLLİYET
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