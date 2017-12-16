Facebook Twitter Rss

Endonezya'da 7.3 büyüklüğünde deprem!

Endonezya'da 7.3 büyüklüğünde deprem!.19030
  • Giriş : 16.12.2017 / 10:48:00

Endonezya'da 7.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Endonezya'da 7.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde 1 kişi hayatını kaybederken ülkede büyük bir panik yaşandı. Konuya ilişkin Ulusal Afetle Mücadele Dairesinden açıklama geldi.

Ulusal Afetle Mücadele Dairesinin Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, depremde Java'nın batısındaki Ciamis bölgesinde 62 yaşındaki bir adamın yaşamını yitirdiğinin doğrulandığını söyledi.

Nugroho, bölgede başka ölen ve yaralananlar olduğu bilgisini aldıklarını da kaydetti.

NTV

Suudi Arabistan'da kadınlara bir özgürlük daha

İstanbul Beyoğlu'nda eski binada yangın!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Rusya: ABD yeni ordu kuruyor!

Rusya: ABD yeni ordu kuruyor!

Rusya'dan Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi

Yunanistan'dan azınlıklar için açıklama!

Yunanistan'dan azınlıklar için açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sonrası Yunanistan'dan açıklama geldi.

 

Hollanda karıştı!

Hollanda karıştı!

Hollanda'da bıçaklı bir saldırgan ancak vurularak etkisiz hale getirilebildi.

Çipras'tan Türkiye'yi ilgilendiren karar

Çipras'tan Türkiye'yi ilgilendiren karar

Çipras, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da eleştirdiği konuda harekete geçti.

 

Filistin'den flaş ABD yorumu!

Filistin'den flaş ABD yorumu!

Filistin yönetiminden Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili açıklama geldi.

Barack Obama'nın getirdiği yasak kaldırıldı

Barack Obama'nın getirdiği yasak kaldırıldı

ABD eski Başkanı Barack Obama'nın getirdiği yasak kaldırıldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya