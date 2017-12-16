Endonezya'da 7.3 büyüklüğünde deprem!
Endonezya'da 7.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde 1 kişi hayatını kaybederken ülkede büyük bir panik yaşandı. Konuya ilişkin Ulusal Afetle Mücadele Dairesinden açıklama geldi.
Ulusal Afetle Mücadele Dairesinin Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, depremde Java'nın batısındaki Ciamis bölgesinde 62 yaşındaki bir adamın yaşamını yitirdiğinin doğrulandığını söyledi.
Nugroho, bölgede başka ölen ve yaralananlar olduğu bilgisini aldıklarını da kaydetti.
NTV
DİĞER HABERLER
Rusya: ABD yeni ordu kuruyor!
Rusya'dan Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi
Yunanistan'dan azınlıklar için açıklama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sonrası Yunanistan'dan açıklama geldi.
Çipras'tan Türkiye'yi ilgilendiren karar
Çipras, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da eleştirdiği konuda harekete geçti.
Filistin'den flaş ABD yorumu!
Filistin yönetiminden Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili açıklama geldi.
Barack Obama'nın getirdiği yasak kaldırıldı
ABD eski Başkanı Barack Obama'nın getirdiği yasak kaldırıldı.