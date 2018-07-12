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Endonezya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,2 büyüklüğünde deprem.19030
  • Giriş : 12.07.2018 / 08:12:00
  • Güncelleme : 12.07.2018 / 09:24:48

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Endonezya'nın Sumatra Adası'nda 5,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Can ve mal kaybına dair henüz açıklama yapılmazken, konuya ilişkin Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu'ndan ayrıntılı açıklama geldi.

(BMKG, merkez üssü  Batı Açe bölgesinin 13 kilometre güneydoğusunda olan depremin 10 kilometre  derinlikte meydana geldiğini açıkladı.

Pasifik Tsunami Merkezi de tsunami alarmı vermedi.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağında yer alan  Endonezya'da, 26 Aralık 2004 tarihinde meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deprem ve  ardından oluşan tsunami sonucu diğer bölge ülkelerini de kapsayan geniş bir  alanda 230 bin kişi yaşamını yitirmişti.

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