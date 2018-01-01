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Endonezya'da tekne battı! 50 kişi kayıp!

Endonezya'da tekne battı! 50 kişi kayıp!.15984
  • Giriş : 01.01.2018 / 16:51:00

Endonezya'nın Kuzey Kalimantan eyaletinde facia yaşandı.

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Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Endonezya'nın Kuzey Kalimantan eyaletinde 50 kişiyi taşıyan tekne Tarakan'a giderken battı. 5 çocuğun da bulunduğu teknenin alabara olduğu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

27 insanı kıyıya sağ salim çıkaran kurtarma ekipleri, sudan sekiz kişinin cansız bedenini çıkardı. Ekipler kayıp 13 kişiyi arıyor.

Endonezyalı yetkililer, teknenin batış nedenini araştırıyor.

Binlerce adadan oluşan Endonezya'da, tekneler ve küçük botlar ulaşımın bel kemiğini oluşturuyor.

Geçen yılın ilk gününde de bir tekne alabora olmuş ve 20'den fazla insan hayatını kaybetmişti.

TRT

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