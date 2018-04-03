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Enerji Bakanı'ndan çarpıcı açıklama

Enerji Bakanı'ndan çarpıcı açıklama.13567
  • Giriş : 03.04.2018 / 17:16:00
  • Güncelleme : 03.04.2018 / 17:22:00

Enerji Bakanı Albayrak, Akkuyu Nükleer Santral Temel Atma Töreni'nde konuşuyor.

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Sepet Beşik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in temelini attığı Akkuyu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak "Bu proje sayesinde iklim ve mevsim koşullarına bağlı olmadan 7 gün 24 saat kesintisiz elektrik üreteceğiz. Bunu sıfır emisyonla yani çevreye zararlı hiçbir sera gazı salımı yapmadan gerçekleştireceğiz. Nükleer teknoloji kapasitesini düşününce bugün Türkiye için enerji ve teknoloji alanında önemli bir miladı yaşadığımız açıktır. Akkuyu NGS ile en yüksek güvenlik standartlarına sahip son teknoloji enerji üreteceğiz" dedi.

TRT

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