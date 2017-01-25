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Enerji Bakanı'ndan 'İran gazı' açıklaması

Enerji Bakanı'ndan 'İran gazı' açıklaması.13567
  • Giriş : 25.01.2017 / 15:11:00

Enerji Bakanı Berat Albayrak, İran gazı hakkında açıklama yaptı.

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Dün İran'dan gelen açıklama sevindirdi. Türkiye'nin İran gazında indirim sağlayacağı tahkim kararıyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'tan açıklama geldi. Albayrak, bu durumun Türkiye için önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

Albayrak, "Türkiye için önemli bir kazanım oldu. Amacımız vatandaşa uygun maliyetlerle gaz tedariği sağlayabilmek. Birkaç yıl içinde çok daha uygun maliyetli gaz tedariğini Türkiye'ye sağlayacağız" dedi.

Albayrak, tahkim kararıyla İran'ın Türkiye'ye ödeyeceği miktarın önümüzdeki dönem İran'dan alınacak doğalgazdan mahsup edileceğini belirtti.

Tahkim Mahkemesi'nin kararı sonucu, İran'dan ithal edilen doğalgaz fiyatında yüzde 13,3 indirim yapılacak. Karar uyarınca İran ayrıca Türkiye'ye 1,9 milyar dolar tazminat ödeyecek.

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