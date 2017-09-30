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Enerji Bakanı'ndan 'iş' müjdesi!

Enerji Bakanı'ndan 'iş' müjdesi!.13567
  • Giriş : 30.09.2017 / 12:15:00

Enerji Bakanı Berat Albayrak, vatandaşları sevindirecek haberler verdi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, işsizlere müjdeli haberi verdi. Bakan, nükleer enerji başta olmak üzere çeşitli alanlarda yetiştirilecek öğrencilere yurt dışında lisans üstü eğitim bursu verileceğini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın uzun zamandır  üzerinde durduğu enerji alanında kalifiye insan kaynağı yetiştirilmesi konusunda  ilk adım atıldı. Bakanlık adına 11, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) adına 44, Türkiye  Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) adına 107 olmak üzere toplamda 162 öğrencinin burslu  olarak yurt dışına lisans üstü eğitime gönderilmesine karar verildi.

Öğrenciler, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya,  Finlandiya, İsveç, Belçika, İngiltere, Fransa, Almanya, Güney Kore, Japonya, Çin  ve Rusya’da dünya sıralamasında ilk 500’e girmiş seçkin üniversitelerde lisan  süstü eğitim görecek. Bursiyerler, yurt dışında resmi burslu veya kısmi burslu  statüde öğrenim göreceği sürenin iki katı kadar mecburi hizmetle yükümlü olacak.  Adaylar, bu yükümlülüklerini, adına öğrenim gördükleri kamu kurum ve  kuruluşlarının ilgili kadrolarında yerine getirecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına öğrenim görmeye hak kazanan  öğrenciler, öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini  yerine getirmek üzere mühendis, hukuk müşaviri, ekonomist ve bilgisayar işletmeni  kadrolarına atanacak.

Öğrenciler EÜAŞ'ta, mecburi hizmet yükümlülüklerini mühendis, uzman,  fizikçi, kimyager ve avukat kadrolarına atanarak yerine getirecek.

TAEK adına öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler ise mecburi hizmet yükümlülüklerini yerine getirmek üzere mühendis, fizikçi, kimyager, psikolog,  eczacı ve avukat kadrolarına atanacak.

Yurt dışına gönderilecek adayların başvuru, seçme ve yerleştirm  işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi  (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılacak.

Başvurularda Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının  (ALES) ilgili puan türü, lisans öğrenimi ile ilgili genel akademik not ortalaması  gibi kriterler dikkate alınacak. Öğrencilerin seçiminde YLSY puanı, ALES puanının  yüzde 40'ı, sözlü sınav puanının yüzde 40'ı ile lisans mezuniyet notunun yüzde  20'si (100’lük sistemdeki karşılığı) dikkate alınacak. YLSY puanı 70 ve üzeri  olan adaylar, sözlü sınava tabi tutuldukları lisansüstü öğrenim grubundaki  kontenjanlar için yerleştirme tercihi yapmaya hak kazanacak.

Yurt dışına lisansüstü öğrenim görmek amacıyla gönderilecek  öğrencilerin yerleştirme işlemleri www.osym.gov.tr üzerinden yapılacak. Adaylar 9  Ekim'e kadar başvuruda bulunabilecek.

"HER TÜRLÜ İŞ BİRLİĞİ İÇİN UĞRAŞACAĞIM"

Türkiye'de enerji alanında yetişmiş insan kaynağına ihtiyaç  duyulduğunu sık sık vurgulayan Bakan Albayrak, daha önce yaptığı bir açıklamada,  "Türkiye'de, önümüzdeki dönemde nükleer enerji mühendisliği, nükleer tıp, maden  mühendisliği, jeofizik, jeokimya mühendisliği, yenilenebilir kaynaklarla ilgili  meslekler popüler meslekler olacak. Burada, çok daha kalifiye insan kaynağı  yetişmesi için adımlar atıyoruz. İnsan kaynağı noktasında küresel rekabet  edebilecek yetişkinlik için iş birliğine ihtiyacımız var. Tüm akademik camiaya  sesleniyorum. Her türlü iş birliğini artırmak için elimden geldiğince  uğraşacağım." ifadelerini kullanmıştı.

TRT

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