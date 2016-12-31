Enerji Bakanlığı'na siber saldırı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan bir yetkili 15 Temmuz'dan sonra başlayan ve giderek artan siber saldırılar hakkında açıklama yaptı.
Bakanlık, son dönemlerde artan siber saldırılarla ilgili gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.
BTK, Telekom, ilgili birimler ve bakanlık Bakanlık Bilgi İşlem başkanlığı ile tedbirlerin alındığını söyleyen yetkili, "Saldırılar genel olarak, internet sitelerini ele geçirerek, sızmalar sağlama yönünde. Özellikle elektrik üretim ve iletim hatlarımızı kontrol eden sistemlere yönelik çok sayıda sızma girişimi tespit edildi ve engellendi. Sızma girişimleri, Türkiye’nin ulusal elektrik şebekesinde büyük bir sabotaj hazırlığının da göstergesi" dedi.
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