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Bakanlıktan 'kesinti' açıklaması

Bakanlıktan 'kesinti' açıklaması.24227
  • Giriş : 30.12.2016 / 18:45:00
  • Güncelleme : 30.12.2016 / 23:39:21

Enerji Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama ile son günlerde yaşanan elektrik kesintilerine açıklama getirildi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı son günlerde yaşanan kesintilerin ardından açıklama yaptı. Bakanlık'tan yapılan açıklamayla sosyal medyada konuşulan iddiaların gerçek olmadığı ve sorunun en kısa zamanda çözüleceği belirtildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde yaşanan yoğun kar yağışı ve fırtınanın, Anadolu'dan gelen ve İstanbul'u besleyen iletim hatlarında meydana getirdiği arızaların giderilmesine yönelik çalışmaların hızla sürdürüldüğü ifade edildi.

Bölgeye elektrik sağlayan yedi hattın tamamıyla, Sakarya sınırlarındaki kopma ve arıza noktalarının tespit edildiği, 11 farklı ekiple bu noktalarda çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, elektrik kesintilerinin İstanbul'un genelini etkilemediği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Kesintiler belli bölgelerde kısmi olarak sürmektedir. Kısa sürede İstanbul'un tamamına elektrik verilmesi sağlanacaktır. Çalışmalar yoğun kar yağışı, fırtına ve sise rağmen ara verilmeden gerçekleştirilmektedir. Kesintilerin, elektriğin yetersizliğinden kaynaklandığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımızın ilgili tüm birimleri sahadaki çalışmaları takip etmekte ve yönetmektedir."

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