Enerji Bakanlığı'ndan kesintiler için açıklama
Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile elektrik kesintileri için hasar tespitinin emniyetle birlikte çalışmalara devam edildiği bildirildi.
Bakanlık, ekiplerin 4 grup halinde toplam 164 kişi ile arızaların onarımı için aralıksız çalıştığını belirtti.
Enerji bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: "Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde yaşanan yoğun kar yağışı ve fırtınanın, Anadolu'dan gelen ve İstanbul'u besleyen iletim hatlarında meydana getirdiği arızaların giderilmesine yönelik çalışmalar tüm hızı ile devam etmektedir. Ekiplerimiz 4 grup halinde toplam 164 kişi ile arızaların onarımı için aralıksız çalışmalarına devam etmektedir. Hava koşullarının normale dönmesi ile 7 hat boyunca 4 adet 20mx80m boyutundaki direğin tamamen yıkıldığı, 69 adet direk üstü kulenin kırıldığı ve koptuğu tespit edilmiştir. Bu boyutlarda bir hasarın neden kaynaklandığına ilişkin de araştırma çalışmaları başlatılmıştır. Düzenli bakımları yapılan ve bazıları çok yakın zamanda yenilenen hatlarda, bu boyutlarda bir hasarın nasıl oluştuğu ile ilgili tüm ihtimaller üzerinde durulmaktadır. Bu çerçevede Bakanlık birimlerimizin çalışmalarının yanında, hasarın neden kaynaklandığını tespit etmek için, Emniyet Genel Müdürlüğümüz ile koordineli bir inceleme başlatılmıştır. Bakanlığımız ilgili tüm birimleri sahadaki çalışmaları takip etmekte ve yönetmektedir. Vatandaşlarımızın bilgisine sunulur.
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