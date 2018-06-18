Enes Kanter'e baba şoku!
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın lideri Fethullah Gülen'in manevi oğlu olduğunu söyleyen basketbolcu Enes Kanter'in babası için istenen ceza belli oldu.
NBA'da oynayan basketbolcu Enes Kanter'in babası Mehmet Kanter hakkında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na üye olduğu gerekçesiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden ihraç edilen Kanter hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
İddianamede, Kanter'in 127 FETÖ şüphelisi ile irtibat kurduğu, bunlardan da 57'sinin ByLock kullanıcısı olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Soruşturma sonucunda sanık hakkında, "terör örgütüne üye olmak," suçunda 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
HÜRRİYET
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