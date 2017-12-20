Enes Kanter hakkında iddianame!
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması lideri Fethullah Gülen'e yakınlığı ile bilinen firari basketbolcu Enes Kanter hakkında sosyal medya hesabından ettiği hakaretlerle ilgili iddianame düzenlendi.
İstanbul Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Enes Kanter'in sosyal paylaşım sitesinde Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan küçük düşürücü ve incitici mesajlarına yer verildi. İddianamede, Kanter'in yayınladığı mesajla Cumhurbaşkanını tahkir ve tezyif ettiği kaydedildi.
İddianamede, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Yargıtay İçtihatlarına göre sözlerin hakaret suçunu oluşturduğu belirtilirken, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 1 Kasım 2017 günü soruşturma izni vermesi üzerine Kanter'in işlediği hakaret suçunun cezalandırılması gerektiği ifade edildi. İddianamede Kanter'in "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası istenirken, suçun aleni işlendiği gerekçesiyle ceza altıda biri oranında artırılmasını talep edildi. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
İstanbul Ümraniye'de sunta fabrikası tutuştu
İstanbul Ümraniye'de sunta fabrikasında çıkan yangın korkuttu.
İstanbul Kağıthane'de pompalı tüfek dehşeti
İstanbul Kağıthane'de pompalı tüfek ile kapıya çıkan şahıs korkulu anlar yaşattı.
Çapkın ve Mutlu için flaş karar!
Eski emniyet müdürü Hüseyin Çapkın ve eski Vali Avni Mutlu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Atatürk Havalimanı'nda panik! Pist kapatıldı
Atatürk Havalimanı'nda kuşlar nedeniyle büyük bir panik yaşandı.