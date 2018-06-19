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Enes Kanter'in babası 127 FETÖ'cü ile görüşmüş

Enes Kanter'in babası 127 FETÖ'cü ile görüşmüş.18176
  • Giriş : 19.06.2018 / 12:55:00

Ünlü basketbolcu Enes Kanter'in babası 127 FETÖ'cü ile görüşmüş.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın elebaşı Fethullah Gülen'e olan yakınlığı ile bilinen Enes Kanter'in babası Mehmet Kanter'in FETÖ üyeleriyle yaptığı görüşmeler ifşa oldu.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kanun Hükmünde Kararname (KHK)  ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden ihraç edilen Kanter hakkında yürütülen  soruşturma sonucu hazırlanan iddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı.

İddianamede, sanığın Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ), KHK ile ihraç  edildiği İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Van 100. Yıl Üniversitesi'nde örgüt  adına eylemde bulunduğu ve örgütün toplantılarına katıldığı belirtildi.

Örgütün mali kaynakları ve yapılanmasının detaylarıyla anlatıldığı  iddianamede, devlet kademelerindeki yapılanmaya ve sızılan yerin önemine göre  örgüt içerisindeki mahremiyetin arttığına işaret edildi.

İddianamede, sanığın diğer FETÖ şüphelileri ile irtibatına ilişkin de  usulüne uygun bir biçimde HTS kayıtlarının incelendiği belirtildi.

HTS kayıtlarına ilişkin ise iddianamede şu bilgilere yer verildi:

"Şüphelinin, 127 FETÖ şüphelisi ile görüşmüş olduğu, bunlardan 54'ünün  'ByLock' kullanıcısı olduğu, bu suretle şüphelinin olağanın çok üzerinde bir sayı  ve farklı meslek gruplarındaki FETÖ irtibatlı kişilerle görüşmesinin olması  karşısında, şüphelinin FETÖ ile olan organik bağının ortaya çıktığı kabul  edilmiştir."

Öte yandan iddianamede, AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk  tarafından gereği için İçişleri Bakanlığı'na gönderilen ihbar mektubunda, özetle  örgüte bağlılığı tanınan basketbolcu Enes Kanter'in babası Mehmet Kanter'in,  Medeniyet Üniversitesi'nden ayrıldıktan sonra 27 Ocak 2016'da NKÜ Sağlık  Bilimleri Enstitüsü'ne atandığının belirtildiği kaydedildi.

İddianamede, sanık hakkında etkin pişmanlık yasası hükümlerinden  faydalanan 9 kişinin ifadesi olduğu ve bu kişilerin tamamının da Mehmet Kanter'in  FETÖ ile irtibatlı olduğu yönünde beyanda bulunduğu kaydedildi.

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 47 sayfalık  iddianamede, sanık Mehmet Kanter "terör örgütüne üye olmak," suçundan 5 yıldan 10  yıla kadar suçundan cezalandırılması isteniyor.

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