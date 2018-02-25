Enes Ünal attı, Villareal 3 puana uzandı!
La Liga ekiplerinden Villareal'de top koşturan milli futbolcu Enes Ünal, gollerine 25. hafta oynanan Getafe maçında da devam etti.
İspanya La Liga’da 25’inci hafta mücadelesinde Enes Ünal’lı Villarreal, evinde ağırladığı Getafe’yi 1-0’lık skorla mağlup etti. Karşılaşmaya 11’de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Enes, takımına 3 puanı getiren isim oldu.
Maçın 3’üncü dakikasında Carlos Bacca’nın asistini değerlendiren Enes Ünal, takımına önemli bir galibiyet kazandırdı. Karşılaşmada Getafe, 36. dakikada Angel Rodriguez, 51. dakikada ise Jorge Molina ile iki penaltı atışından yararlanamadı. Villarreal, bu galibiyetle 41 puanla 5’inci sırada yer alırken, Getafe, 33 puanla 10’uncu sırada kaldı. Enes Ünal’ın La Liga’da 4 golü bulunurken, 3 de asist yaptı.
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