Enes Ünal, Hollanda'da tepki çekti

Giriş : 19.02.2017 / 15:38:00

19.02.2017 / 15:38:00 Güncelleme : 19.02.2017 / 15:46:22

Milli golcü Enes Ünal, kendi takımı Twente'nin Heerenveen'i 1-0 mağlup ettiği maçtan sonra tartışmaların odağı oldu.