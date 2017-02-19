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Enes Ünal, Hollanda'da tepki çekti

Enes Ünal, Hollanda'da tepki çekti.16889
  • Giriş : 19.02.2017 / 15:38:00
  • Güncelleme : 19.02.2017 / 15:46:22

Milli golcü Enes Ünal, kendi takımı Twente'nin Heerenveen'i 1-0 mağlup ettiği maçtan sonra tartışmaların odağı oldu.

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Milli golcümüz Enes Ünal, Hollanda'da oynanan Twente-Heerenven mücadelesinin ardından yaptığı hareket yüzünden eleştiri yağmuruna tutuldu.

Skor 0-0'ken kaleci Erwin Mulder ile karşı karşıya kalan milli golcü Enes Ünal çalım sonrası kendisini yere bıraktı ve Türk asıllı hakem Serdar Gözübüyük de penaltı noktasını gösterdi. 54'te topun başına geçen Mateusz Klich hata yapmazken Twente bu golle 3 puanı almış oldu. Fakat daha sonra penaltı pozisyonun tekrarı izlendiğinde kaleci Mulder'in Enes'e herhangi bir teması olmadığı ve Enes Ünal'ın kendisini yere bıraktığı görüldü.

Maçtan sonra Fox Sports'a açıklamalarda bulunan 19 yaşındaki golcü, pozisyon esnasında kendisine bir temas olup olmadığından emin olamadığını söylerken, "Şimdi fotoğrafları görünce bir temas olmadığı anlaşılıyor. Hakem penaltıyı verdi. Eğer o anda bana bir temas olmadığına emin olsaydım hakeme penaltısını iptal ettirirdim. Bir hata yaptıysam özür dilerim. O anda ne yaptığınızı düşünemiyorsunuz, her şey çok hızlı gelişiyor. Oraya penaltı almaya gittim ve aldım. Eğer penaltı değilse özür dilerim" ifadelerini kullandı.

"ENES'E HİÇBİR TEMASIM OLMADI"

Maçtan sonra konuşan Mulder de Enes'e herhangi bir teması olmadığını dile getirdi: "Hakemin Enes'e kendisini aldattığı için sarı kart vereceğini düşünmüştüm. Çünkü ona hiç temasım olmadı. Ayrıca olayın diğer tarafında bulunan yan hakemin son kararı vermesi oldukça ilginç. Orta hakem pozisyona daha yakın olmasına rağmen emin olamadı."



PENALTIYI VEREN TÜRK ASILLI HAKEM SERDAR GÖZÜBÜYÜK!

Türk asıllı hakem Serdar Gözübüyük de maçtan sonra pozisyonla ilgili NOS televizyonuna konuştu: "Eğer yanlış bir karar verdiysem bunu maçtan sonra kameralara anlatmak pek bir anlam ifade etmiyor."

RAKİP TEKNİK ADAMDAN SAĞDUYULU AÇIKLAMA: "BU, FUTBOLUN BİR PARÇASI"

Heerenveen Teknik Direktörü Jurgen Streppel ise penaltı pozisyonuyla ilgili, "Bu, futbolun bir parçası. Hakemler de bizler de hata yapıyoruz. Bunu kabul edip önümüze bakmalıyız" diyerek olaya sağduyulu bir şekilde yaklaştı.

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