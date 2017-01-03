Enflasyon rakamları açıklandı
Kritik rakam açıklandı. Türkiye İstatistik Enstitüsü'nün yaptığı açıklamaya göre Aralık ayında enflasyon yüzde 1.64 oranında arttı.
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