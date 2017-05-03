Enflasyon rakamları açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon rakamlarını açıkladı. Nisan aylık enflasyon TÜFE yüzde 1.31 arttı. Yıllık enflasyon ise 11.87 olarak açıklandı. Dolar ise enflasyon verilerinin açıklanması sonrası 3.53 seviyesine geriledi.
TÜFE’de 2017 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,31, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,87 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 8,66 artış gerçekleşti.
Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,26, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,23, lokanta ve otellerde yüzde 0,96 ve ev eşyasında yüzde 0,94 artış gerçekleşti.
HABERLEŞMEDE DÜŞÜŞ OLDU
Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan sadece haberleşme grubunda yüzde 0,02 oranında düşüş gerçekleşti.
Yıllık en fazla artış yüzde 21,65 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti.
Yıllık enflasyon yüzde 11.87 oldu
TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 17,94, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 15,63, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 13,68 ve sağlık yüzde 13,32 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.
EN YÜKSEK ARTIŞ BU İLLERDE
Aylık en yüksek artış yüzde 1,98 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye’de oldu. Nisan 2017’de endekste kapsanan 414 maddeden; 60 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 284 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 70 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.
YÜZDE 1.3 ARTIŞ ÖNGÖRÜLÜYORDU
Yıllık enflasyonun tepe noktasına ulaşması beklenen Nisan'da TÜFE'de aylık yüzde 1.3 artış öngörülüyordu.
Reuters'ın 17 kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre, aylık TÜFE değişim beklentileri yüzde 1.1-1.95 artış bandında yer alıyor. Reuters anketinde yer alan beklentilerin medyanına paralel gelmesi halinde yıllık enflasyonun Mart ayındaki yüzde 11.29'dan yüzde 11.90 civarına yükselmesi bekleniyor.
HÜRRİYET
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