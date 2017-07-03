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Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı.28234
  • Giriş : 03.07.2017 / 11:16:00
  • Güncelleme : 03.07.2017 / 11:14:50

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı.

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Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) açıkladı. TÜFE Haziran ayında eksi %0,27 olurken, yıllık artış %10,90'a geriledi. Yurt içi üretici fiyatları yıllık 14,87 arttı.

Enflasyon gıda, giyim ve ulaştırma fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle geçen ay düşüş kaydetti.

Haziranda yüzde 0,27 azalırken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,07 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10,90, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 14,87 oldu.

TÜFE'de aylık en yüksek artış yüzde 1,05 ile eğitim grubunda oldu. Haziran ayında endekste yer alan gruplardan lokanta ve otellerde yüzde 1,03, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,52, ev eşyasında yüzde 0,48 ve konutta yüzde 0,31 artış görüldü.

En fazla düşüş gösteren grup yüzde 1,25 ile giyim ve ayakkabı oldu. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,06, ulaştırmada yüzde 0,84, haberleşmede yüzde 0,39 ve eğlence ve kültürde yüzde 0,14 düşüş meydana geldi.

Yıllık bazda en fazla artış yüzde 21,70 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 14,34, ulaştırma yüzde 14,07, sağlık yüzde 12,66 ve çeşitli mal ve hizmetler yüzde 11,84 artış kaydetti.

Tüketici fiyatları bazında haziranda en yüksek fiyat artışı yüzde 28,14 ile yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlarda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 41,93 ile domateste görüldü.

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