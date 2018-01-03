Enflasyon rakamları açıklandı
Ekonomiye dair önemli açıklama geldi. Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık ayında TÜFE'nin 0.69, yıllık neflasyon rakamının ise 11.92 olduğunu duyurdu.
TÜFE’de 2017 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,92, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,92 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,14 artış gerçekleşti.
Aylık en yüksek artış 1,69 ile ulaştırma grubunda oldu
Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,52, ev eşyasında yüzde 1,18, konutta yüzde 0,77 ve lokanta ve otellerde yüzde 0,47 artış gerçekleşti.
TRT
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