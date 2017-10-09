Enis Berbeoğlu yeniden yargılanacak!
MİT TIR'ları soruşturması kapsamında tutuklanan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili önemli bir gelişme gerçekleştirildi. Berberoğlu'nun yeniden yargılanacağı açıklandı.
Enis Berberoğlu’nun avukatı Murat Ergün kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Murat Ergün İstanbul Bölge Adliye 2. Ceza Dairesi'nin Enis Berberoğlu hakkında verilen kararı bozduğunu duyurdu.
Avukat Ergün tahliye kararı çıkmadığını, tutukluluğun devamına itiraz ettiklerini açıkladı.
HÜRRİYET
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