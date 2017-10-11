Enis Berberoğlu ameliyat oldu!
MİT TIR'ları soruşturması kapsamında tutuklanarak Maltepe Ceza İnfaz Kurumuna konulan Cumhuriyet Halk Partili vekil Enis Berberoğlu ameliyat oldu. Berberoğlu'nun kasık fıtığı ameliyatının güzel geçtiği öğrenildi.
Enis Berberoğlu'nun tedavisi devam ediyor.
TRT
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