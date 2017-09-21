Enis Berberoğlu hastanede!
Tutuklanan CHP milletvekili Berberoğlu, hastaneye sevk edildi. Maltepe cezaevinden Pendik Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülen Berberoğlu'nun sağlık durumu iyi.
MİT TIR'ları davası kapsamında tutuklanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, saat 14.30'da Pendik Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Berberoğlu, tedavisinin ardından 16.30 sularında tekrar cezaevine geri getirildi.
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