Enis Berberoğlu hastaneye kaldırıldı!
MİT TIR'ları soruşturması kapsamında tutuklanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle Pendik Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
ABD gazetesi: Türkiye'yi tehdit edelim
Amerikan gazetesi Washington Post, Türkiye ile ilgili skandal bir habere imza attı.
Bakandan 'taşerona kadro' açıklaması!
Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, bu yıl sonuna kadar taşeron işçilere kadro sorununun çözüleceğini