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Enis Berberoğlu hastaneye kaldırıldı!

Enis Berberoğlu hastaneye kaldırıldı!.14715
  • Giriş : 21.09.2017 / 17:54:00

Tutuklu bulunan CHP'li Milletvekili Enis Berberoğlu hastaneye kaldırıldı.

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MİT TIR'ları soruşturması kapsamında tutuklanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle Pendik Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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