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Enis Berberoğlu için kampanya başlattılar

Enis Berberoğlu için kampanya başlattılar.14715
  • Giriş : 08.02.2018 / 13:46:00

Partili arkadaşları, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu için kampanya başlattı.

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Sepet Beşik

MİT TIR'ları soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Enis Berberoğlu için CHP kampanya başlattı. Kampanyaya Boğaziçi Üniversitesi'nden arkadaşları da destek verdi.

“Hak hukuk adalet için tüm masumlar için siz de oy verin” denilerek Change.org (http://chn.ge/2EO0gw3) üzerinden de imza toplanan kampanyanın çAğrı metni şöyle:

“CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu 9 aydır gerekçesiz ve hukuksuz olarak cezaevinde tutulmaktadır.

Evrensel hukuka, ceza yargılaması kurallarına, masumiyet karinesine aykırı biçimde cezalandırılan Enis Berberoğlu’nun mağduriyeti toplum vicdanı açısından kanayan bir yaradır.

Hakkında hiçbir delil olmadan mahkum edilen, mahkumiyeti bozulmasına rağmen tahliye edilmeyen, yargılandığı 15 ayda 15 ayrı hakim karşısına çıkarılan Berberoğlu nezdinde Türk yargısı itibarı ve halkımızın hukuki güvenlik hakkı da zedelenmektedir.

Yüzbinlerce kişinin oyunu alarak parlamenter seçilen Berberoğlu’nun, Milletvekili sıfatıyla asli görev yeri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına katılması ve özgürlüğüne kavuşması en büyük arzumuzdur.

BERBEROĞLU’NA ÖZGÜRLÜK.

Hemen, şimdi.”

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