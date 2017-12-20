Enis Berberoğlu için karar verildi
MİT TIR'ları soruşturması kapsamında yargılana Enis Berberoğlu, Can Dündar ve Erdem Gül hakkında karar açıklandı. Savcı, 'silahlı terör örgütüne üye olmamaktan birlikte örgüte yardım' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.
HABERTURK
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