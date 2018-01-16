Enis Berberoğlu için karar verildi
MİT TIR'ları soruşturmasından yargılanan CHP'li Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi.
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Güzel sunucu Eda Pera Küçük, gördüğü şiddet sonrası Twitter'dan yardım istedi.
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Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, ABD'ye yönelik sert açıklamalarda bulundu.
PKK'nın sözde komutanı yakalandı
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TSK açıkladı: 6 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri, Şemdinli'de düzenlenen operasyonlar hakkında konuştu.
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TEM Otoyolu İzmit geçişinde 12 aracın karıştığı bir kaza meydana geldi.