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Enis Berberoğlu için karar verildi

Enis Berberoğlu için karar verildi.14715
  • Giriş : 16.01.2018 / 12:38:00

CHP'li Milletvekili Enis Berberoğlu için mahkeme kararını verdi.

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Büyüyen Beşik

MİT TIR'ları soruşturmasından yargılanan CHP'li Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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