Enis Berberoğlu'ndan açıklama!
MİT TIR'ları soruşturması kapsamında yargılanan Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Enis Berberoğlu, vatan haini ve casus olmadığını kanıtladığını, suçsuzluğunu ispatlamaya bir adım kaldığını belirtti.
YARGILANDIĞI MİT TIR'ları davasından, ‘Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak’ suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanan ve geçtiğimiz gün İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından, ‘Sırrın daha önce ifşa edildiğinin kabulü halinde gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama suçunun oluşmayacağı’ belirtilip bu karar bozularak dosyası yeniden davaya bakan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2.Ceza Dairesi’nin hakkında verdiği karara ilişkin olarak avukatları Murat Ergün ve Yiğit Acar aracılığıyla ilk açıklamasını yaptı.
Berberoğlu, “Hapse girerken dediğim gibi, vatan haini ve casus olmadığımı bu kararla kanıtladım. Suçsuzluğumu ispatlamama bir adım kaldı” dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Maltepe Cezaevi’nden şu mesajı yolladı:
“Beni sevenler ve güvenenleri, ailemi, partimi, dostlarımı utandırmamış olmaktan dolayı sevinçliyim. Ben casus ve vatan haini olmadığımı zaten biliyordum ama bu iftiradan dolayı yakınlarımın üzülmesi benim için her türlü cezadan daha ağır yüktü. İstinaf mahkemesi kararıyla bu yükten kurtuldum. Şimdi sıra hukuken gerekmediği halde suçsuzluğumu kanıtlamakta. Belki biraz zaman alabilir, acelem yok. Siz dışarıda, ben içeride mücadeleye devam!”
TRT
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