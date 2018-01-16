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Enis Berberoğlu'ndan protesto!

Enis Berberoğlu'ndan protesto!.14715
  • Giriş : 16.01.2018 / 10:07:00

Tutuklu yargılanan Enis Berberoğlu, duruşmaya katılmama kararı aldı.

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MİT TIR'ları soruşturması kapsamında tutuklanan ve Maltepe Cezaevi'nde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, kelepçe vurularak adliyeye götürülmesine karşı çıktı.

Enis Berberoğlundan kelepçe tepkisiİstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde görülecek duruşmaya kelepçe yüzünden gelmeyecek olan Berberoğlu, cezaevinden SEGBİS sistemi ile duruşmaya katılacak.

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