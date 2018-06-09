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Ensest skandalı sonrası mutluluk pozları

Ensest skandalı sonrası mutluluk pozları.24158
  • Giriş : 09.06.2018 / 13:38:00

Murat Başoğlu, ensest skandalı sonrası eşiyle mutluluk pozları verdi.

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Büyüyen Beşik

Geçtiğimiz yaz tekneden bir kadınla uygunsuz şekilde görüntülenen ve fotoğraftaki kadının öz yeğeninin olduğu ortaya çıkması sonrası boşanan Murat Başoğlu ile Hande Bermek eski günlerine geri döndü.

Başoğlu, skandalı yalanlarken hazırlanan iddianamede teknedekilerin Başoğlu ile yeğeni olduğu yüz tanıma sistemiyle teyit edilmişti.

Çirkin skandalın ardından eşinin arkasında duran Hande Bermek, tepkiler artınca 11 Eylül'de evliliğini bitirmişti..

Ancak Hande Hanım'ın evliliğini sadece kağıt üzerinde noktaladığı önceki gün çekilen bu görüntülerle ortaya çıktı.

Takvim gazetesinden Doğan Savaş'ın görüntülediği ikilinin keyifli halleri ve Başoğlu'nın eşini sık sık öpücüklere boğması, "Bu kadar da olmaz" dedirtti!.

Bodrum Gündoğan'da bulunan evlerinde görüntülenen Başoğlu ile Hande Bermek'in tepkilerden korktukları için deniz kıyısındaki evlerinin bahçelerine duvar ördürdüğü gözden kaçmadı..

Hande Bermek, bol bol denize girdi, keyifli halleri böyle görüntülendi...

HÜRRİYET

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