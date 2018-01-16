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Ercan: Teyzem cesetler şişmesin diye çağırmış

Ercan: Teyzem cesetler şişmesin diye çağırmış.20242
  • Giriş : 16.01.2018 / 11:50:00

Vatan Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker'in yeğeni Dora Ercan çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Beşik Modelleri

Eski sevgilisi tarafından otel odasında öldürülen Vatan Şaşmaz'ın davası kapandı ancak olay ile ilgili açıklamalar devam ediyor. Filiz Aker'in yeğeni Dora Ercan, son gelişmelerin ardından yaşananları değerlendirdi.

Vatan Şaşmaz'ı öldürüp daha sonra da intihar eden Filiz Aker'in yeğeni Dora Ercan, "O gün otelde olmamın sebebi, teyzem bana görev vermiş, cesetler şişmesin diye oradaymışım." dedi.

Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz'ı Beşiktaş'taki bir otelde öldüren Filiz Aker, daha sonra da intihar etmişti. Aker'in telefonunda çıkan aramalara yeğeni Dora Ercan açıklık getirdi. Ercan, "İkisinin öldüğü gün benim de otelde olmamın bir sebebi vardı. Teyzem onu bile düşünmüş." dedi.

Söylemezsem Olmaz programına konuşan ve cinayet günü otelde bulunan Filiz Aker'in yeğeni Dora Ercan, teyzesinin kendisini özellikle otele çağırdığını ve görev verdiğini düşündüğünü söyledi. Ercan, "Teyzem bana görev vermiş. Cesetler şişmesin, kokmasın, bir an önce onları bulayım diye beni çağımış." dedi.

Teyzesinin ölümden sonrasını çok fazla düşündüğünü anlatan Dora Ercan, "Toprağın altına girmekten çok korkardı. O yüzden kadavra bağışlamayı araştırmıştır." diyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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