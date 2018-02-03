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Erce Kardeşler, Muslera'nın yerine geçecek

Erce Kardeşler, Muslera'nın yerine geçecek.14098
  • Giriş : 03.02.2018 / 14:25:00

Genç file bekçisi Erce Kardeşler, Muslera'nın yerine geçecek.

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Beşik Modelleri

Altınordu'nun genç file bekçisi Erce Kardeşler, uzun zamandır Galatasaray'ın kalesini koruyan Muslera'nın yerine geçecek.   

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off hedefleyen Altınordu'da kaleci Erce, yaptığı başarılı kurtarışlarla alkış topluyor. Bu sezon 13 karşılaşmada kırmızı-lacivertli takımın kalesini koruyan genç file bekçisi özellikle bire bir pozisyonlarda rakip forvetlere geçit vermiyor. Duran toplarda ve yan toplarda da güven veren 23 yaşındaki eldiven teknik heyetten tam not aldı. Kaleci Baş Antrenörü Atilla Küçüktaka, kaleci konusunda kulüp olarak şanslı olduklarını belirterek, Türk futboluna önemli isimler kazandırdıklarını söyledi.

Devre arasında Galatasaray, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor'un talip olduğu Erce için Başkan Seyit Mehmet Özkan, "Sezon sonunda görüşelim" mesajı verdi. İzmir ekibi futbolcuları için en az 3 milyon Euro bonservis ücreti ve oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 30 pay istiyor.

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