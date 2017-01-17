Erdal Tosun davasında ilk duruşma yapılıyor
Feci bir trafik kazasında hayatını kaybeden Erdal Tosun'un ölümüne ilişkin davada sürücü Nihat Saki ilk kez hakim karşısına çıktı. Sürücünün tutukluluk halinin devamına karar verildi.
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Kazakistan: Astana görüşmelerine hazırız
Kazakistan, başkenti Astana'da düzenlenecek toplantılara hazır olduğunu belirtti.
İstanbul Valisi: Suçunu kabul etti
İstanbul Valisi Vasip Şahin, Reina katliamcısı hakkında açıklama yaptı.
Teröristin yanındaki kadınların sırrı
Dün gece yakalanan Reina saldırganının yanındaki kadınların sırrı ortaya çıktı.