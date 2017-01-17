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Erdal Tosun davasında ilk duruşma yapılıyor

Erdal Tosun davasında ilk duruşma yapılıyor.14792
  • Giriş : 17.01.2017 / 13:16:00

Usta oyuncu Erdal Tosun'un ölümüne ilişkin davada ilk duruşma yapılıyor.

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Feci bir trafik kazasında hayatını kaybeden Erdal Tosun'un ölümüne ilişkin davada sürücü Nihat Saki ilk kez hakim karşısına çıktı. Sürücünün tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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