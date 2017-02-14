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Erdal Tosun'un ölümü davasında tahliye

Erdal Tosun'un ölümü davasında tahliye.14792
  • Giriş : 14.02.2017 / 15:43:00

Ünlü oyuncu Erdal Tosun'un ölümüne neden olan kazada önemli gelişmeler kaydedildi.

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29 Kasım'da sabaha karşı meydana gelen ve Erdal Tosun'ın hayatını kaybetmesine neden olan İstanbul Sarıyer'deki kaza ile ilgili mahkemeden karar çıktı. Tutuklu olarak yargılanan Nihat Şaki'nin tahliye edildiği öğrenildi.

İstanbul Sarıyer’de 29 Kasım 2016 sabahı, diyaliz makinesine girmek için evinden yola çıkan sanatçı Erdal Tosun, karşı yönden gelen Nihat Şaki’nin kendi aracına çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olay nedeniyle yaralanan sürücü Nihat Şaki, gözaltına alınmış daha sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kazanın ardından İstanbul 75. Asliye Ceza Mahkemesi’ne görülen davanın 2. duruşması bugün yapıldı. Duruşmada ilk olarak hakim, olay yeri keşif raporunun mahkemeye ulaştığını ve raporda sanık Nihat Şaki’nin kusurlu bulunduğunu belirtti. Raporda ayrıca yolda ve Erdal Tosun’da herhangi bir kusur bulunmadığını da mahkeme başkanı sanığa söyledi.

'VİCDAN AZABI ÇEKİYORUM'

Rapora karşı diyeceği sorulan sanık Şaki, “Şiddetli yağmurdan dolayı olan bir durum var. Hava da karanlıktı. Son derece üzgünüm. Vicdan azabı çekiyorum. Mahkeme süreci başladığından beri zor günler geçiriyorum” dedi.

TUTUKLU OLDUĞUNU DUYUNCA İFADE VERDİ

Duruşmada söz alan sanığın avukatı, bir tanıkları olduğunu ve dinlenmesini istedi. Mahkemenin talebi kabul etmesiyle mahkeme salonuna alınan tanık, kaza anında sürücü Nihat Şaki’nin arkasında kendi aracı ile trafikte olduğunu söyledi. Kazayı birebir gördüğünü anlatan tanık, “Ben sonrasında haberlerde sürücünün tutuklu olduğunu duydum. Ben de polis merkezini arayıp tanık olduğumu söyledim” dedi. Kaza anında sürücü Nihat Şaki’nin orta şeritten gittiğini anlatan tanık, “Çok şiddetli bir yağmur vardı. Silecekler yetişmiyordu. Benim hızım 90 km gibiydi. Ama takip mesafesini korumak için frene basıyordum” dedi.

İYİ HALDEN TAHLİYE

Alınan beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, delillerin toplanmış olması, kaçma şüphesi olmadığından ve sanığın duruşmadaki iyi halini gerekçe göstererek Şaki’nin tahliyesine karar verdi.

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