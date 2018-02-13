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Erdal Tosun'un ölümüne ilişkin davada karar

Erdal Tosun'un ölümüne ilişkin davada karar.17942
  • Giriş : 13.02.2018 / 12:47:00

Ünlü oyuncu Erdal Tosun'un ölümüne ilişkin davada karar çıktı.

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Sepet Beşik

İstanbul Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında can veren usta sanatçı Erdal Tosun'un ölümüne ilişkin davada tutuksuz yargılanan sürücü Nihat Şaki, 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Sarıyer’de 29 Kasım 2016 sabahı, diyaliz makinesine girmek için evinden yola çıkan sanatçı Erdal Tosun, karşı yönden gelen Nihat Şaki’nin kendi aracına çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Olay yeri keşif raporunda sanık Nihat Şaki’nin kusurlu bulunduğu, ayrıca yolda ve Erdal Tosun’da herhangi bir kusur bulunmadığı belirtilmişti.

'VİCDAN AZABI ÇEKİYORUM'

Sanık Nihat Şaki ise mahkemede, “Şiddetli yağmurdan dolayı olan bir durum var. Hava da karanlıktı. Son derece üzgünüm. Vicdan azabı çekiyorum. Mahkeme süreci başladığından beri zor günler geçiriyorum” demişti.

3 YIL 4 AY HAPİS

Davanın bugün görülen karar duruşmasında ünlü oyuncu Erdal Tosun'un ölümüne ilişkin davada tutuksuz yargılanan sürücü Nihat Şaki, "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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