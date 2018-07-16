Erdem Gül, MİT TIR'ları davasından beraat etti
Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül, MİT TIR'ları davasından beraat etti. Gül 'Devletin güvenliği gereği gizli kalması gereken belgeleri temin etmek ve siyasi ve askeri casusluk maksadıyla açıklamak' ile suçlanıyordu.
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