Erdoğan: Bunu yayınlayacaksın!
G20 Zirvesi için Almanya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alman gazeteci Giovanni di Lorenzo'nun tutuklu basın mensupları ile ilgili sorduğu soruya tokat gibi bir yanıt verdi.
Diktatörlük tartışmasının yaşandığı röportaj sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alman gazeteciyi sorduğu sorularla sıkıştırdı.
ERDOĞAN: ALMAN BASINI NEDEN BANA DİKTATÖR DİYOR
Erdoğan'ın "Alman basını neden beni diktatör olarak görüyor?" sorusunu yanıtlayan Alman gazeteci, 15 Temmuz'da darbeye kalkışan FETÖ üyelerini ve PKK terör örgütüyle ilişkisi tespit edildiği için tutuklanan Deniz Yücel isimli Alman medyasına çalışan ismi savunarak, "Deniz Yücel ve Meşale Tolu gibi Alman gazeteciler hala hapiste ve kimse neden hapiste olduklarını bilmiyor. Ve Yücel hücre hapsinde tutuluyor. Çünkü on binlerce kişi geçen yaz yaşanan darbe girişimi şüphelisi olarak işlerini kaybetti." dedi
ALMANYA'YA 500 BİN KİŞİ İŞİNDEN OLMUŞTU, BUNU NİYE YAZMIYORSUN
Erdoğan ise, bu cevap karşısında gazeteciye ders gibi karşılıkla, "Aldığınız bilgi yanlış. Ve bu yanlış bilgiye dayanarak yanlış varsayımlar geliştiriyorsunuz. Binlerce kişinin bizim cezaevlerinde olduğunu, işlerini kaybettiklerini söylüyorsun. Sana şunu söylemek isterim: Doğu ve Batı Almanya yeniden birleştiğinde, kaç insanın işini kaybettiğini biliyor musun? 500 binden fazla." yanıtını verdi.
"BUNU YAYINLAYACAKSIN TAMAM MI, SİLMEK YOK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun üzerine "Şu anda rakamları kontrol etmem mümkün değil ancak yasalar ve hukuk kuralları çerçevesinde işleyen prosedürler vardı" yanıtını veren Alman gazeteciye "Bundan niye bahsetmiyorsun, çok sayıda insanın işinden atıldığından? Bunu yayınlayacaksın tamam mı, silmek yok" dedi.
HÜRRİYET
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