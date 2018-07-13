Erdoğan 1. Meclis'te konuştu
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1. Meclis'te gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, Cuma namazını kılmak için Hacıbayram Camisi’ne geldi. Cuma namazının ardından Erdoğan, kendisini bekleyen kalabalığı selamladı. Erdoğan'a yeni kabine üyeleri de eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:
- 98 yıl önce olduğu gibi milli iradenin üzerinde güç tanımıyoruz.
- Yeni yönetim sistemimizin merkezi olan Külliye'miz de tıpkı bu meclis gibi gazi bir mekandır.
- Türkiye ve Türk milleti oılarak yeni bir başlangıç yaptık.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabinine üyeleriyle gerçekleştirecekleri ilk toplantı öncesinde Hacı Bayram Camisinde Cuma namazı kıldı. Namaza TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve yeni kabinenin tüm üyeleri katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, camiye girişinde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı. Polis ekipleri cami etrafında geniş güvenlik tedbirleri aldı. Erdoğan ve beraberindekiler Cuma namazı sonrası Ulus’taki Birinci Meclis Binası’nda Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1’nci Toplantısı Açılış Töreni’ne katılacak.
Brüksel'deki NATO zirvesi dönüşü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk kabinesiyle toplantısını bugün Beştepe’de yapacak. Toplantıda üç aşamalı uygulamaya konulacak yeni sistemle ilgili bakanlıkların atacağı adımlar değerlendirilecek.
Erdoğan, toplantı öncesinde Hacı Bayram Camisi’nde kabine üyeleriyle cuma namazı kılacak. İlk toplantıda öncelikli icraatlar, reformlar ve yeni devlet yapısı masaya yatırılacak.
TRT
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