Erdoğan 15 Temmuz'da oraya gidecek
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın 15 Temmuz'da kalkıştığı kanlı darbe girişimin püskürtülmesinin 1. yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Halisdemir ve Ömer Olçok'un mezarını ziyaret edecek.
15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümünde, Türkiye genelinde anma etkinlikleri düzenlenecek. İstanbul ve Ankara'da "Milli Birlik Yürüyüşleri" gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anmalara kabir ziyaretleriyle başlayacak.
Habertürk TV'nin haberine göre; 15 Temmuz anma etkinlikleri, 11 Temmuz'da başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'un simge isimlerinden Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda, darbeci general Semih Terzi'yi öldürerek darbe girişiminin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret edecek. Erdoğan, İstanbul'da şehit düşen, yakın dostlarından ve çalışma arkadaşlarından Ömer Olçok ve oğlunun mezarları başında da dua edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Meclis Başkanı Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım da eşlik edecek.
15 Temmuz'da ise anma etkinlikleri başlayacak. Meclis'te saat 13:00'te özel oturum düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapmayacağı özel oturumda dört siyasi partinin temsilcileri olacak. Buradaki törende, komuta kademesi tam kadro yer alacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki törenin ardından İstanbul'a geçecek. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma töreninde köprünün Anadolu Yakası'ndaki girişine inşa edilen anıtın açılışını gerçekleştirecek. Erdoğan, ardından Ankara'ya dönecek.
ANKARA'DA SIHHİYE'DEN BAŞLAYACAK YÜRÜYÜŞ
AK Parti öncülüğünde sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımı ile Sıhhiye'den "Milli Birlik Yürüyüşü" yapılacak. Yürüyüşün sonuna katılacak Erdoğan, gece Meclis'in bombalandığı saatte ise bir konuşma yapacak.
MARMARİS'TE KONAKLADIĞI OTELE TELEKONFERANSLA BAĞLANACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, 15 Temmuz'da bombalara hedef olan Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kahramankazan, Akıncı Üssü ile Marmaris'te konakladığı otele telekonferans ile bağlanacak.
DEMOKRASİ NÖBETİ VE MİLLET CAMİSİ'NDE SABAH NAMAZI
Erdoğan daha sonra "Demokrasi Nöbeti"ne katılacak ve beraberindekilerle Millet Camisi'nde sabah namazı kılacak. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki anıtın açılışını yapacak.11-16 Temmuz arasında TOBB, SETA ve bazı sivil toplum kuruluşları da anma etkinlikleri düzenleyecek. AK Parti Genel Merkezi'nde fotoğraf sergisi açılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu etkinliklere katılacak.
TRT
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