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Erdoğan, 15 Temmuz şehitliğinde!

Erdoğan, 15 Temmuz şehitliğinde!.22388
  • Giriş : 11.07.2017 / 12:33:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz şehitliğini ziyaret ediyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın kalkıştığı kanlı darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşların kabirlerine ziyaret gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu anma törenleri kapsamında Şehit Ömer Halisdemir ve Şehit Erol Olçok'un kabirlerini ziyaret edecek. Erdoğan'a Meclis Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Yıldırım da eşlik ediyor.

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